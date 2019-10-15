Глава правительства Грузии встретился с премьером Армении
Ереван, 15 октября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Официальный визит главы правительства Грузии Георгия Гахарии в Армению начался со встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 15 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Официальная церемония встречи прошла в Доме Правительства Армении, после чего главы правительств приступили к личной встрече.
Стороны акцентировали внимание на двусторонних добрососедских отношениях и углублении сотрудничества в различных областях. Гахария заверил коллегу в готовности развивать двустороннее сотрудничество Грузии и Армении.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поблагодарил грузинского коллегу за официальный визит и одним из своих важных достижений на посту премьер-министра назвал повышение уровня дружественных отношений с Грузией.
После личной встречи премьер-министров Грузии и Армении, переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов правительств двух стран.
Напомним, 15 октября проходит официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Армению. Свой первый визит премьер совершил в Азербайджан 9 октября.