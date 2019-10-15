Киев, 15 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Новая трехлетняя программа сотрудничества Украины и МВФ станет основой для продолжения сотрудничества Киева со всеми международными партнерами, заявил в своем видеоблоге украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

Глава правительства Украины обратил внимание, что взаимодействие с МВФ — «это не о деньгах».

«Это прежде всего о доверии к Украине и к украинской власти, о нашей способности как страны выполнять взятые на себя обязательства для всех международных партнеров», — добавил Гончарук.

Он еще раз заявил, что новая программа с Фондом должна быть утверждена уже в этом году. По информации Гончарука, с целью продолжения переговоров группа украинских министров вместе с представителями Национального банка поедет в США.

Также глава правительства критически отметил, что в последнее время в СМИ Украины есть слишком много манипуляций на тему переговоров с МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября и покинула столицу Украины без сяких заявлений о дальнейших перспективах сотрудничества. Многие эксперты и политики расценили молчание Фонда как знак того, что переговоры сторон зашли в тупик. Вместе с тем, в украинском Нацбанке ожидают в 2019 году не просто подписания новой программы, а и перечисления первого транша кредита.