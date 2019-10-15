Абу-Даби, 15 октября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Визит президента РФ Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты станет важной вехой в развитии двусторонних отношений. Он послужит укреплению культурных и экономических связей. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, который в составе российской делегации, возглавляемой Путиным, находится в ОАЭ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Нет сомнения, что сотрудничество между ОАЭ и Россией будет развиваться в конструктивном русле и сегодняшний визит Владимира Владимировича станет важным шагом для дальнейшего укрепления экономических, гуманитарных и культурных связей между Эмиратами и Россией!» — написал в своем Telegram-канале чеченский лидер.

Он также рассказал, что президента в ОАЭ встречают с почестями. Самолет главы России встречал в аэропорту наследный принц Абу-Даби Мохаммад Бен Зайед Аль Нахайан. Двусторонние переговоры проходят в президентском дворце.