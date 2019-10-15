Москва, 15 октября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии и направились в направлении границы с Ираком, сообщили 15 октября в министерстве обороны России.

Эвакуация Американских солдат

«(Американские военные) покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что Дадат и Умм-Миаль заняты правительственными войсками Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США договорились с Россией о переходе под российский контроль города Манбидж на севере сирийской провинции Алеппо. Американские войска выходят из города, их руководство будет способствовать занятию там позиций российскими подразделениями.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — «ликвидация террористической угрозы» у границ Турции и создание зоны безопасности для сирийских беженцев.

Читайте также: Совет обороны Ирана: Ближний Восток будет безопасней без США