Владивосток, 20 марта, 2020, 05:04 — ИА Регнум. По данным на 20 марта, в Приморье не отмечено ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, официальное подтверждение в настоящее время получили случаи в пределах Дальневосточного федерального округа: в Хабаровском крае и Якутии.

«Все случаи — завозные. Люди вернулись в регион из европейских стран», — отметила Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, официально признан заражённым коронавирусной инфекцией один житель Якутии.