Калуга, 15 октября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Калуге направлено в суд уголовное дело в отношении врача-терапевта и заведующего терапевтическим отделением, которые обвиняются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом 15 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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Следствием установлено, что 44-летняя жительница Калуги в конце января находилась в терапевтическом отделении одной из больниц областного центра на обследовании. В ходе осмотра пациентки медики назначили ей уколы с большей дозировкой лекарств, чем было нужно. Состояние женщины ухудшилось, через несколько дней она скончалась. Прокуратура полагает, что вина врачей подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, и намерена в полном объеме поддержать обвинение в судебном заседании по данному уголовному делу.

Врачам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.