Чебоксары, 15 октября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах поймали и обезвредили медведя, который забрёл в город вечером 14 октября. Его поймали и усыпили сегодня, 15 октября. Животное после проведения обследования будет отпущено на волю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф В Чебоксарах правоохранители поймали медведя

Первые сообщения о медведе, который оказался в Чебоксарах, поступили в правоохранительные органы 14 октября около 20 часов. Сообщалось, что косолапый перебегал улицу в районе поселка Соляное. Затем в сети распространилось видео с авторегистратора с бегающим по городу медведем, и в течение ночи граждане информировали правоохранителей о местах, где было замечено животное.

Медведя удалось найти утром 15 октября в овраге по улице Хевешская.

«Оцепив территорию, полицейские вместе со специалистами не выпускали животное из зарослей. Ближе к 11 часам дня медведя удалось усыпить с помощью снотворного. Информация о возможном втором медведе, которая распространяется в соцсетях, не нашла подтверждения», — говорят в МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Медведя усыпили

Специалисты устанавливают обстоятельства появления медведя в городе. Животное будет отпущено на волю.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Ульяновске спасательные службы и полиция выгоняли медведя из города. Дикого зверя видели на берегу Свияги, в районе Вырыпаевки и Дальнего Засвияжья. По одной из версий, медведь мог прийти в город со стороны Чувашии, пройдя вдоль реки Свияга. Не исключается также, что зверь жил у людей, так как рядом с городом нет больших лесов.