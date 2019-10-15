Красноярск, 15 октября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о причинении смертельных травм жителю Красноярска в центральный аппарат ведомства. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в Следственном комитете России.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Уточняется, что такое решение Бастрыкин принял «для наиболее полного и объективного расследования уголовного дела».

Двоих подозреваемых задержали 14 октября. С ними проводятся неотложные следственные действия. Установлено, что один из них ранее был судим за мошенничество и грабёж, второй — за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта по телефону приехали к своему 31-летнему знакомому. Они избили его на лестничной площадке, а затем в его квартире. Пострадавший скончался в октябре в медучреждении.

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В октябре в интернете появилось видео, где злоумышленники после избиения глумятся над своей жертвой. При этом один из избивавших был в крови жертвы. Это видео вызвало в регионе и за его пределами огромный общественный резонанс. Пользователи соцсетей предположили, что один из злоумышленников является родственником депутата и бывшего судьи, что может помочь ему избежать ответственности за содеянное. Однако в СК заверили, что никакие родственные связи не помогут избежать наказания на преступление.

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Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата «в кратчайшие сроки установить весь круг причастных к этому жестокому преступлению лиц и привлечь их к ответственности».

Он настаивает, что злоумышленников необходимо изолировать от общества. Об этом следствие будут ходатайствовать перед судом.

Кроме того, будут проверены действия следователей регионального управления, «не отреагировавших своевременно на тревожные сообщения в средствах массовой информации о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины».

По мнению Бастрыкина, его подчинённые в регионе должны были инициировать передачу материалов уголовного дела в своё производство.

Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на особый контроль.