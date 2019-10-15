Ярославль, 15 октября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В Ярославской области в национальном парке «Плещеево озеро» появится экологическая тропа «Кладовая солнца». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом нацпарке.

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Экотропа пройдет по Блудову болоту, которое описано в знаменитой повести Михаила Пришвина «Кладовая солнца». В основу художественного произведения легли личные впечатления писателя, жившего в этих местах в 1941−43 годах.

Национальный парк оборудует дорожки, установит информационные стенды. Проектная документация уже готова. Средства на создание экотропы выделены Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Национальный парк «Плещеево озеро» получит 6 миллионов рублей на реализацию двух проектов.

Второй проект направлен на снижение антропогенной нагрузки на территории у Плещеева озера в местечке Кухмарь.

«У нас есть заключение научного сообщества о чрезмерной нагрузке на эти территории. Там даже сосны перестали расти. Мы разработали ряд мер, которые помогут снизить нагрузку на природу. Территория будет огорожена, все дорожки мы закроем настилами. Посещение Кухмаря будет ограничено», — рассказал заместитель директора Национального парка по туризму и экологическому просвещению Сергей Кочев.

Работы по обустройству экологической тропы «Кладовая солнца» и реализация проекта по снижению антропогенной нагрузки на природу в местечке Кухмарь начнутся в 2020 году на средства, полученные по нацпроекту «Экология».