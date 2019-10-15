Москва, 15 октября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. До 15 января 2020 года в центре современного искусства М’АРС будет проходить выставочный проект самого центра и художника Максима Силенкова в жанре immersive digital art SENSOR. Весь экспозиционный зал состоит из огромного светового шара — технологичного «солнца», реагирующего на посетителей. Об этом сообщает официальный сайт центра.

Centermars.ru Выставочный проект SENSOR

Проект посвящен исследованию влияния технологий на искусство и человеческое восприятие. Экспозиция состоит из трех аудиовизуальных инсталляций, созданных при участии художников Дмитрия Масаидова (арт-группа «Два с половиной»), Ильи Солодкова (SENSE), Алексея Леонтьева (SENSE) и музыканта PIXELORD.

Пространство экспозиции разделено на несколько уровней: реактор, луч и импульс. Каждая составляющая проекта взаимодействует с окружающим пространством и является сложной математической функцией. Объекты реагируют на каждого человека индивидуально и видоизменяются в зависимости от количества людей, находящихся рядом.