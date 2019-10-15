Рим, 15 октября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Правительство Италии может не продлить программу снижения пенсионного возраста, передает Sky со ссылкой на информированные источники во вторник, 15 октября.

(сс) Matteo Paciotti Пенсионеры

Принятая предыдущим правительством страны программа снижения пенсионного возраста с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа) перестанет действовать в конце 2021 года.

Ранее представители партий, сформировавших новое правительство страны, говорили о необходимости «пересмотреть» проект пенсионной реформы, хотя официально в новом правительстве не подтверждают намерение вновь повысить пенсионный возраст.

По данным Agenzia Italia, отказ правительства от продления программы снижения пенсионного возраста позволил бы «сэкономить» до 8−9 млрд евро в год.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, инициатор снижения пенсионного возраста лидер «Лиги» Маттео Сальвини предупредил министров, что, если они примут решения о новом повышении пенсионного возраста, на улицах Рима появятся баррикады.

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