Киев, 15 октября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в соцсети Facebook 15 октября сообщил о целях прибытия в порт Одессы эсминца военно-морских сил (ВСМ) США Porter.

Эсминец УРО «Портер»

По данным военного ведомства, корабль прибыл «в рамках продолжения усиления патрулирования в напряженном регионе Черного моря». Также отмечается, что эсминец уже седьмой раз прибывает в данный черноморский город.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Porter во время визита примет участие в совместных с украинским флотом морских учениях.

Стоит отметить, что предыдущий раз данный эсминец прибыл в порт Одессы в начале августа. По заявлению пресс-службы 6-го флота США, это осуществлялось для «поддержки региональной стабильности».