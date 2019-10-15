Анкара, 15 октября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали десятерых иностранных граждан по подозрению в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 15 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Задержания проходили в столице государства, городе Анкара. Обвиняемые незаконно проникли на территорию Турции.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную деятельность на территории Турции, от их преступлений здесь погибли свыше 300 человек.