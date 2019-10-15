Рим, 15 октября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Власти Италии продолжают обсуждать возможность введения с 2020 года так называемого «налога на газировку» (на прохладительные напитки с добавлением сахара), передает Affari Italiani во вторник, 15 октября.

(сс) 3dman_eu Газированная вода

Согласно актуальным расчетам, введение такого налога могло бы дополнительно приносить в бюджет 250 млн евро в год.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, инициатором нового налога считается министр образования Лоренцо Фьорамонти: все получаемые таким образом дополнительные средства он предлагал направлять на нужды системы образования.

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