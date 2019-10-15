Малоярославецкий район, Калужская область, 15 октября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В Калужской области ранее судимые жители Малоярославецкого района подозреваются в краже денежных средств с банковских карт граждан, проживающих в других городах. Об этом 15 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Gtrk-kaluga.ru Жертвами мошенников стали четверо потерпевших, которые разместили в интернете объявления о продаже товаров.

По версии правоохранителей, жертвами мошенников стали четверо потерпевших, которые разместили в интернете объявления о продаже товаров. Они указали свои контактные телефоны, чем и воспользовались злоумышленники, выступившие в роли потенциальных покупателей. Подозреваемые звонили авторам объявлений и сообщали, что срочно покупают товары. В процессе разговора мошенники уговаривали граждан сообщить им не только реквизиты банковских карт, но и коды доступа к ним, ссылаясь на то, что хотят незамедлительно произвести оплату за товары. Доверчивые продавцы предоставляли всю необходимую информацию, после чего с их карт пропадали деньги.

Подозреваемых задержали, они дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.