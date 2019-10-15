Канны, Франция, 15 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В рамках проходящего с 14 по 17 октября в Каннах рынка медиапродукции Mipcom Группа Компаний «Рики» и компания APC Kids объявили о первых международных продажах анимационного сериала «Диносити». В Италии показом сериала займется De Agostini Kids, а на финском телевидении — компания YLE Finland. Дети этих стран увидят первых сезон, состоящий из 52 пятиминутных историй.

Комедийный мультсериал «Диносити»

Комедийный мультсериал для малышей «Диносити» ранее назывался «Динозавр Рики». Главные герои — семья динозавров: родители и трое детей, младший из которых превращает жизнь своих родных в большое невероятное приключение.

Заместитель генерального продюсера по международному развитию «Рики» Диана Юринова ожидает, что сериал в итоге увидят дети 60−70 стран, а Италия и Финляндия — это первые ласточки на пути к большому успеху.

Управляющий директор APC Kids Лионель Марти призналась, что детские сериалы из России вызывает большой интерес телеканалов из разных стран.

На проходящем в Каннах рынке Mipcom «Рики» представляет свои проекты на персональном стенде, организованном в сотрудничестве с проектом Made in Russia при поддержке Российского Экспортного Центра.