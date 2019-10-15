Ярославль, 15 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Пассажиры общественного транспорта Ярославля в недоумении: маршрутные такси работают по разным ценам, узнать которую можно, только сев в автобус. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маршрутка в Ярославле

До октября 2019 года проезд в общественном транспорте стоил 23 рубля, в маршрутных такси — 26 рублей (на некоторых маршрутах 23 рубля). В октябре стоимость проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах повысилась до 28 рублей. Частные перевозчики отреагировали на это по-разному. Сейчас в маршрутках действуют цены 23, 26, 28, 29 и 30 рублей. При этом на одном и том же маршруте, где работают два или три разных перевозчика, цена может отличаться.

«Тариф является нерегулируемым, перевозчики не могут договариваться об установлении какого-то единого тарифа, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин. — Сейчас цены разные, потому что общественный транспорт поднял цены, пассажиры из-за этого пересаживаются на маршрутки, и идет конкуренция между перевозчиками за пассажиров. Думаю, что в дальнейшем цена выравняется на уровне 28−30 рублей, не больше».

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергея Волканевского, об изменении тарифа уведомили 9 частных перевозчиков. Они заявили цену в 28, 29 и 30 рублей за одну поездку. Основная часть перевозчиков об изменении цены власти не уведомляли.

«Мы ожидаем, что до конца года основная часть перевозчиков пересмотрит цену за проезд на уровне городского тарифа», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Волканевский.

Отметим, что такая ситуация со стоимостью проезда в Ярославле возникла впервые.