Москва, 15 октября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Верховный суд РФ смягчил с 10,5 до семи лет тюрьмы наказание гражданину Украины Константину Давыденко, который был осужден за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 15 октября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд РФ

«Изменить: смягчить наказание до 7 лет лишения свободы, в остальной части оставить приговор без изменений», — огласила решение судебная коллегия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Верховный суд Крыма признал гражданина Украины Константина Давыденко виновным в шпионаже и приговорил его к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.

По данным следствия, будучи завербованным СБУ и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории Крыма целенаправленно вёл сбор сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ.

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