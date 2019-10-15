Вместо кофейни в Сбербанке лучше поставить два лишних банкомата – мнение
Санкт-Петербург, 15 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Сбербанк — одна из немногих компаний в России, у которой есть значительное количество свободных денег, и это создает иллюзию, что компания может «зайти» в любую экономическую нишу и получить прибыль, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 15 октября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу Сбербанка об обустройстве кофеен в отделениях.
Ранее первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости сказал, что с 2020 года Сбербанк начнет продавать кофе в своих отделениях в крупных городах страны. Ведутся переговоры с несколькими сетями кофеен, проект уже был запущен в нескольких отделениях в экспериментальном режиме, и результат сочтен успешным, отметил Ведяхин.