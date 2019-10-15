Санкт-Петербург, 15 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Сбербанк — одна из немногих компаний в России, у которой есть значительное количество свободных денег, и это создает иллюзию, что компания может «зайти» в любую экономическую нишу и получить прибыль, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 15 октября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу Сбербанка об обустройстве кофеен в отделениях.

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Ранее первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости сказал, что с 2020 года Сбербанк начнет продавать кофе в своих отделениях в крупных городах страны. Ведутся переговоры с несколькими сетями кофеен, проект уже был запущен в нескольких отделениях в экспериментальном режиме, и результат сочтен успешным, отметил Ведяхин.

«Не думаю, что, если посчитать стоимость арендной платы, такой проект принесет большую прибыль банку или кофейне. Не говоря уже о том, что несколько странно было бы заходить в отделение банка и слышать там запах выпечки. Лучше было установить там два лишних банкомата. Иначе можно дойти до того, что продавать туалетную бумагу, как в отделениях «Почты России».

Каждый должен заниматься своим делом: банк — предоставлять банковские услуги. Но у Сбербанка, как и у Яндекса, очень много свободных денег. Таких компаний в России немного. И они полагают, что могут «зайти» во все ниши и в каждой нише получить прибыль. Это не так. Вот и у Яндекса часть проектов убыточные, и убытки покрываются за счет других видов деятельности», — отметил Александр Батушанский.