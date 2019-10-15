Рига, 15 октября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. 16 октября Латвию с официальным визитом посетит президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой. Предусмотрены встречи украинского лидера с президентом Латвии Эгилом Левитсом, переговоры делегаций обеих стран, а также сообщение Левитса и Зеленского для прессы. Об этом сообщается на сайте газеты Nra.lv.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По данным издания, с 20:00 вторника (15 октября) и до 11:00 среды (16 октября) будет запрещена стоянка автомобилей на Замковой площади в Риге, напротив дворца президента, а также на прилегающих к ней улицах и набережной напротив резиденции.

Кроме того, аналогичные ограничения буду действовать в центре города и Старой Риги на улицах Тербатес, Вальню, Антонияс, Андрея Пумпура и бульваре Аспазии.

Отмечается, что на площади возле Памятника Свободы с 12:30 до 13:15, 16 октября, может быть ограничено не только транспортное, но и пешеходное движение.