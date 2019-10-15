Нью-Дели, 15 октября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Начальник штаба сухопутных войск Индии генералБипин Рават заявил, что будущее индийских вооружённых сил находится в руках иностранного вооружения, производимогов Индии. Об этом 15 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Krishna Chaitanya Velaga Индийская артиллерия

Бипин Рават, выступая на 41-й конференции Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), подчеркнул: «Безусловно, мы добились больших успехов в развитии индийской оборонной промышленности и разработке собственных систем вооружения». По словам начальника штаба сухопутных войскюжноазиатскогогосударства, говорить о полной самостоятельности Индии в плане оборонного производства пока рано, однако теперь потребностив высокоточном оружии и иных передовых системах вооружения будут удовлетворяться за счет локализации иностранных производств в Индии.

БипинРаватособо отметил, что Нью-Дели смог обеспечить создание промышленных кластеров зарубежных корпораций военно-промышленного комплекса в Индии в рамках программы «MakeinIndia» («Производи в Индии»). «Следующую войну мы выиграем иностранным оружием, произведённымна отечественных предприятиях», — добавил он.