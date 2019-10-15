Симферополь, 15 октября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. За последние три месяца проверяющие выявили в Крыму почти 1,5 тысячи безбилетных пассажиров при посадке на рейсовые автобусы. Об этом ИА REGNUM 15 октября сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики Крым.

Салон автобуса

«В третьем квартале предприятие «Крымавтотранс» составило на перевозчиков 495 штрафных актов на 703 с лишним тысячи рублей за нарушение договорных обязательств. В целом, в отчётный период зафиксировали посадку в рейсовые автобусы 1495 безбилетных пассажиров», — отметили в министерстве.

По информации чиновников, помимо перевозки пассажиров без билета, также множество нарушений связано с подбором пассажиров в неустановленных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что под прикрытием ГУП РК «Крымавтотранс» на полуострове работала организованная преступная группа.