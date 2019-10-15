Нью-Дели, 15 октября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Министр торговли и промышленности ИндииПиюш Гоял заявил, что Нью-Дели не ведёт торговых войн с США. Об этом 15 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В своей речи на Индийском энергетическом форумеПиюшГоялподчеркнул, что сообщения в СМИ о «торговой войне» Индии и США во многом преувеличены. По словам министра торговли и промышленностиюжноазиатскогогосударства, между Вашингтоном и Нью-Дели существуют «определённые разногласия, в том числе и по вопросам таможенных пошлин», однако подобные противоречия можно найти «вотношенияхвсех без исключения стран мира». «Разногласия в сфере торговли помогают нам лучше понимать наших американских коллег, без них сложно представить здоровые межгосударственные отношения», — добавил он.

Напомним, чтов последнее времяторговая война между КНР иСША, а также протекционистский крен во внешнеторговой политике Индии омрачали двусторонние отношения Нью-Дели и Вашингтона.16 июня 2019 годаиндийскоеруководствозначительно повысило ставки пошлин на 28 категорий продукции, импортируемой из США. Нью-Дели пошёл на подобные радикальные шаги в ответ на решение Белого дома запретитьбеспошлинный ввоз ряда индийских товаров, в том числе стали и алюминия.