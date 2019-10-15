Сыктывкар, 15 октября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Онкобольные дети Коми могут остаться без лечения — аукционы на закупку препаратов оказались сорваны из-за отсутствия заявок. Если вопрос с закупкой лекарств не решится, больных придется переводить на лечение в Москву.

Филипп Малявин. Больная. 1897

По словам уполномоченного по правам ребенка республики Татьяны Козловой, на фармацевтическом рынке возникла сложная ситуация с противоопухолевыми препаратами — их просто нет у поставщиков. Это происходит как в Коми, так и в других регионах России.

Республиканская детская клиническая больница во втором полугодии 2019 года дважды проводила аукционы на поставку противоопухолевых препаратов на сумму 150 тыс. рублей. Они были признаны несостоявшимися — не было подано ни одной заявки. Не удалось закупить «Цитозар», «Лейковорин», «Метотрексат», «Этопозид» и «Ондансетрон», но, по утверждению Минздрава Коми, их запас есть в больнице, сообщает БНК со ссылкой на республиканский минздрав.

Сейчас, чтобы оказывать помощь пациентам непрерывно, больница ведет консультации с федеральными центрами о возможности перевода некоторых пациентов (в случае необходимости) на их базы, а также подбора адекватной схемы лечения. Помимо этого, больница ведет организационные мероприятия по закупке препаратов иными способами.

Как сообщало ИА REGNUM, перебои с поставкой лекарств для онкобольных были зафиксированы в этом году и в столице.