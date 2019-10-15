Санкт-Петербург, 15 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Микроавтобус Peugeot с пассажирами перевернулся утром 15 октября в Курортном районе Санкт-Петербурга на скользкой дороге. Один человек погиб, еще семеро — пострадали в разной степени.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП в Курортном районе Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 08:30 на Скандинавском шоссе в районе Белоострова, в 5 км от ЗСД. Микроавтобус под управлением водителя 1987 года рождения вез пассажиров в сторону Выборга.

По невыясненным обстоятельствам водитель не справился с управлением, совершил наезд на опору освещения с последующим опрокидыванием в кювет.

«В результате ДТП один человек погиб на месте, четыре человека в тяжёлом состоянии, трое получили легкие травмы», — сообщили в дорожной полиции. Пострадавшие госпитализированы.

Начата проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.