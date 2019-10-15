Одинцово, Московская область, 15 октября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В галерее «Сосны» в подмосковном Одинцово проходит выставка «В своих краях» заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Игоря Машкова. Об этом сообщает официальный сайт Российской академии художеств.

Скриншот страницы rah.ru Выставка живописных произведений Игоря Машкова в галерее «Сосны»

Как отмечается в релизе экспозиции, Игорь Машков, постоянно путешествуя по России, создал целую галерею пейзажей и портретных образов наших соотечественников. За рубежом художнику довелось видеть схождение Благодатного Огня в Иерусалиме, подниматься ночью на гору Моисея на Синае, спускаться в пещеру воскрешения Лазаря и запечатлеть это в своих работах.

Обращение к своим истокам, нравственным и духовным ценностям особенно важно в современном динамично меняющемся мире. Выставка доносит до зрителя образы красоты родной природы, захватывающие страницы нашей истории и яркие образы современников.