Бишкек, 15 октября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. За девять месяцев 2019 года строительные компании Киргизии ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 795,8 тысячи квадратных метров, что на 16,1% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жилой дом

Наиболее активно жилые дома строились в городе Бишкек, где в эксплуатацию сдали 179,4 тысячи квадратных метров жилья. Несколько отстали от киргизской столицы Ошская область — 144,2 тысячи квадратных метров и Джалал-Абадская область — 141 тысячи квадратных метров.

Затем следуют Чуйская область — 117,6 тысячи квадратных метров, Иссык-Кульская область — 61,5 тысячи квадратных метров и Баткенская область — 48,9 тысячи квадратных метров.

Относительно небольшие темпы строительства жилых домов зафиксированы в Таласской области — 37,9 тысячи квадратных метров, в городе Ош — 36,1 тысячи квадратных метров и в Нарынской области — 29,2 тысячи квадратных метров.

Читайте также: Благодаря госипотеке уже 4371 семья обзавелась жильем в Киргизии