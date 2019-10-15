Сухум, 15 октября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. 15 октября служащие российской военной базы в Абхазии были подняты по тревоге для совместных учений с военнослужащими министерства обороны Абхазии. В ходе учений военные выполнят задачи по оперативному захвату и уничтожению пунктов условного противника в горах и на морском побережье. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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После объявления учебной тревоги служащие загрузили боекомплекты и запасы материальных средств, после чего выступили в районы учения. В рамках учений будет использована авиация 4-й армии — вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор».

Всего в недельных учениях принимает участие около 1 тыс. чел., задействовано 150 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 октября подразделения российской военной базы в Южной Осетии подняты по тревоге в рамках итоговой проверки соединения за 2019 учебный год.