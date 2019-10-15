Дамаск, 15 октября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Известный курдский писатель Бехруз Бучани назвал турецкую агрессию против сирийских курдов «международным позором», об этом 15 октября сообщает SBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

«Курдский народ боролся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за всех людей во всем мире, особенно за людей западных стран», — подчеркнул Бучани в интервью изданию.

Курдский писатель подчеркнул, что Турция напала не только на курдов, но и на демократические ценности.

«Эта война — международный позор», — резюмировал Бучани, вероятно имея ввиду сдержанную реакцию международного сообщества.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией, напав на курдских повстанцев, которых Анкара обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).