Курдский писатель назвал агрессию Турции против Сирии «позором»
Дамаск, 15 октября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Известный курдский писатель Бехруз Бучани назвал турецкую агрессию против сирийских курдов «международным позором», об этом 15 октября сообщает SBS News.
«Курдский народ боролся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за всех людей во всем мире, особенно за людей западных стран», — подчеркнул Бучани в интервью изданию.
Курдский писатель подчеркнул, что Турция напала не только на курдов, но и на демократические ценности.
«Эта война — международный позор», — резюмировал Бучани, вероятно имея ввиду сдержанную реакцию международного сообщества.
Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией, напав на курдских повстанцев, которых Анкара обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).