Абу-Даби, 15 октября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Объединённых Арабских Эмиратов. У трапа российского лидера лично встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. Из аэропорта они отправятся во дворец Каср аль-Ватан.

Kremlin.ru Владимир Путин прибыл в Объединённые Арабские Эмираты

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Главу государства в Абу-Даби будет приветствовать конный кортеж. Также будет дан артиллерийский салют, а в воздух взмоют самолёты, которые раскрасят небо в цвета российского флага.

Известно, что у российского лидера запланированы переговоры с наследным принцем, с которым Путин намерен обсудить вопрос наращивания двустороннего взаимодействия РФ и ОАЭ в торгово‑экономической и инвестиционной сферах. Большая часть мероприятий пройдёт в закрытом от прессы режиме.

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Как сообщал ИА REGNUM, сегодня, 15 октября, начинается визит российского лидера Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты. Ранее глава государства заявил, что Россия считает ОАЭ партнёром, а сложившиеся доверительные отношения между двумя государствами приносят пользу не только обеим сторонам, но и всему Ближневосточному региону.