Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 октября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. 15 октября памятник Владимиру Ленину в Переславле-Залесском Ярославской области, который уже полтора года находился в коробе, стилизованном под сторожевую будку, был открыт и вывезен с Народной площади в ремонтный цех завода «ЛИТ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат городской думы Переславля от КПРФ Александр Дыма.

Wikimedia.com Памятник Ленину в Переславле до разрушения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старейший памятник Ленину в Ярославской области был установлен в 1929 году на средства, собранные переславцами. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения. В ходе реконструкции ДК «Ювента» в 2017 году памятник был поврежден — у монумента была сломана рука и разрушен пьедестал. По инициативе администрации Переславля памятник был закрыт в коробе, стилизованным под сторожевую будку. 15 октября, спустя полтора года, монумент отправился на реставрацию.

«По договоренности с администрацией города и по моей инициативе мы начали работы по восстановлению памятника Ленину. Чтобы оформить все документы для принятия памятника в муниципальную собственность, нужно провести экспертизы. Их необходимо проводить в помещении с подъемным механизмом. Директор завода «ЛИТ» Николай Шилов любезно согласился помочь и предоставил нам возможность разместить памятник в ремонтном цеху завода. Одновременно в администрации готовят необходимые документы. Короб мы вскрыли, все оказалось на месте — памятник, рука и бронзовые барельефы, все лежало внутри короба. Один рельеф разбит, но его можно починить,» — рассказал Александр Дыма в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В ноябре 2019 года исполнится 90 лет с момента установки первого памятника Ленину в Переславле. У инициаторов восстановления памятника было желание успеть к этой знаменательной дате, однако работы займут довольно много времени. Теперь планируется, что монумент вернется на площадь к следующей памятной дате — 22 апреля 2020 года, 150-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата.