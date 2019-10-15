Калуга, 15 октября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. 15 октября в 9:00 на автодороге «Подъезд к г. Калуге от трассы М-3 «Украина» произошла авария, в которой погибли люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.mchs.gov Место ДТП

По предварительным данным, водитель цементовоза выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями, ВАЗ 2121 и Nissan. В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и пассажиры ВАЗ 2121. Сведения о пострадавших уточняются.

В настоящее время движение на автодороге затруднено. На месте аварии работают сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, МЧС.