Лекцию о Маннергейме в Петербурге анонсировали цитатой посла Гитлера
Санкт-Петербург, 15 октября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Государственный музей истории Петербурга, который хочет открыть в центре Петербурга, в здании Конюшенного ведомства, музей-квартиру Карла Маннергейма, в апреле 2019 года организовал в Петропавловской крепости лекцию под названием «Карл Густав Маннергейм. Линия жизни».
При этом анонс лекции на официальном сайте государственного музея представлял собой высказывание о Маннергейме посла Германии в Хельсинки Виперта фон Блюхера (Wipert von Blücher), занимавшего этот пост с 1934 по 1944 годы.
Этот гитлеровский дипломат, фактически контролировавший участие Финляндии в войне на стороне нацистов, восхвалял финского союзника Германии — Карла Маннергейма.
Напомним, памятная доска Маннергейму, торжественно установленная в июне 2016 года на Захарьевской улице Петербурга, в октябре того же года была под покровом ночи снята и увезена в Пушкин, в Музей Первой мировой войны. Этому способствовали массовые и длительные протесты общественности, блокадников и других граждан, возмущенных попыткой увековечивания памяти гитлеровских приспешников.
Маннергейм в годы Второй Мировой войны руководил войсками Финляндии, союзными Гитлеру и обеспечивавшими блокаду Ленинграда с севера, а значит, несущими ответственность за массовую гибель населения от голода, холода, обстрелов и бомбежек, а также организовал геноцид русского населения Карелии.