Ярославль, 15 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Бизнесмены Угличского района Ярославской области обратились к уполномоченному по правам предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову по поводу завышения стоимости кадастровой оценки торговых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Деньги

В 2019 году в регионе проводится новая кадастровая оценка объектов недвижимости. Предприниматели уже ознакомились с ее предварительными результатами. Как выяснилось, стоимость ряда объектов выросла в 2,5−3 раза, соответственно вырастет и налог на имущество.

Бизнесмены, занимающиеся торговлей в сельской местности, говорят, что это приведет к росту цен для и так небогатых людей.

«В связи с установлением новой кадастровой стоимости существенно возрастает налоговая нагрузка для нашей организации. Мы делаем минимальную наценку на товар, особенно на социально-значимый, без наших магазинов и автолавок цены на продукты питания в сельской местности существенно возрастут… Мы не согласны с предварительными результатами кадастровой оценки наших магазинов, поскольку она не отражает реальной рыночной стоимости объектов недвижимости, особенно в сельской местности, в отдаленных селах и деревнях», — говорится в обращении одной из организаций на имя уполномоченного.

Предприниматель привел в пример здание магазина в селе Василево, кадастровая стоимость которого увеличилась в 14 раз — с 465,6 тыс рублей в 2014 году до 6,7 млн в 2019-ом. При этом большинство сельских магазинов были построены 50−70 лет назад. Как полагает Альфир Бакиров, проблема существует и требует решения.

«Назревает необходимость срочного пересмотра методики проведения государственной кадастровой оценки, при этом нужно учитывать доходность самих объектов, существующие ставки налога на имущество, и, наконец, разработать ряд мер стимулирующего характера для предпринимателей, виды экономической деятельности которых низкорентабельны», — считает Альфир Бакиров.

Переоценка кадастровой стоимости проходит раз в пять лет. Предыдущая оценка объектов Ярославской области также содержала множество замечаний как со стороны предпринимателей, так и со стороны властей.