Лондон, 15 октября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Журналисты Гленн Симпсон и Питер Фрич готовят к изданиюкнигу об отношениях Дональда Трампа с Россией. Книга под названием «Преступление в процессе: Секретная история расследования России и Трампа» (Crime in Progress: The Secret History of the Trump-Russia Investigation) выйдет в издательстве Penguin Random House в США и Великобритании в декабре 2019 года. Об этом сообщает The Guardian.

ИА REGNUM Обложка книги «Преступление в процессе Секретная история расследования России и Трампа»

В основе книги история расследования отношений Дональда Трампа с Москвой, начатого теперь уже бывшими корреспондентами Wall Street Journal Симпсоном и Фричем в 2015 году. Для этой цели журналистами было создано специальное разведывательное агентство Fusion GPS, специализировавшееся на поиске и анализе информации. За годы работы проекта было собрано большое количество указаний на сотрудничество Трампа с Россией, в том числе вмешательство Москвы в исход президентских выборов 2016 года.

Лаура Стикни, директор издательства Penguin, сообщила прессе: «Это книга о Трампе, которую мы ждали. Симпсон и Фрич наконец-то нарушили молчание, чтобы найти и раскрыть правду».