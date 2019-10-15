Владикавказ, 15 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Альпинисты Северной Осетии намерены ходатайствовать о присвоении одной из горных вершин имени арктического капитана Юрия Кучиева. Для этого они хотят предложить один из безымянных пиков, который находится неподалеку от родного села известного первопроходца — селения Тиб.

Goarctic.ru Юрий Сергеевич Кучиев

Высота пика 3225 метров над уровнем моря, сообщил президент федерации альпинизма республики Казбек Хамицаев. На днях спортсмены совершили восхождение на него. Они посвятили его юбилею Юрия Кучиева.

«В дальнейшем будем ходатайствовать о присвоении пику имени легендарного арктического капитана», — цитирует Хамицаева «15-й регион».

Знаменитый капитан атомных ледоколов «Ленин» и «Арктика», Герой социалистического труда Юрий Кучиев — легендарная личность и национальный герой Северной Осетии. Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в республике широко отмечалось его 100-летие.

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