Ханты-Мансийск, 15 октября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Югре работники АО «ГК Северавтодор» пожаловались на свою зарплату, которая гораздо ниже сумм, предусмотренных отраслевым тарифным соглашением. Они написали соответствующее коллективное обращение в Министерство труда РФ, Генпрокуратуру и Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, сообщает профсоюзная газета «Солидарность».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Кроме того, работники «Северавтодора» обратились к главе Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову с просьбой вызывать генерального директора предприятия и губернатора ХМАО Наталью Комарову на заседание Российской трёхсторонней комиссии.

«Сил нет получать на Севере заработную плату от 20 до 30 тысяч рублей, вне сезона и того меньше… Обидно до слез… Следим за безопасностью дорожного движения, содержим улицы и дороги в чистоте, а к нам такое отношение. Мы готовы на забастовку!», — пишут работники «Северавтодора» в коллективном обращении.

В правительстве ХМАО тем временем сообщают, что средняя заработная плата работников данного предприятия в два раза выше заявленной. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок уточняет, что по итогам восьми месяцев 2019 года средняя зарплата на «Северавтодоре» составила 57,2 тыс. рублей. Проверки прокуратуры и Гострудинспекции по ХМАО, последовавшие после жалоб работников, нарушений на предприятии не выявили.

Константин Гребешок также отметил, что сейчас на «Северавтодоре» идёт подготовка к подписанию нового коллективного договора.

АО «Государственная компания «Северавтодор» является генеральным подрядчиком в Югре по содержанию мостов, территориальных, федеральных и промысловых автодорог, а также по строительству и содержанию автозимников.