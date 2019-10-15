В Югре работники дорожного монополиста заявили об «обидной» зарплате
Ханты-Мансийск, 15 октября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Югре работники АО «ГК Северавтодор» пожаловались на свою зарплату, которая гораздо ниже сумм, предусмотренных отраслевым тарифным соглашением. Они написали соответствующее коллективное обращение в Министерство труда РФ, Генпрокуратуру и Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, сообщает профсоюзная газета «Солидарность».
Кроме того, работники «Северавтодора» обратились к главе Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову с просьбой вызывать генерального директора предприятия и губернатора ХМАО Наталью Комарову на заседание Российской трёхсторонней комиссии.
В правительстве ХМАО тем временем сообщают, что средняя заработная плата работников данного предприятия в два раза выше заявленной. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок уточняет, что по итогам восьми месяцев 2019 года средняя зарплата на «Северавтодоре» составила 57,2 тыс. рублей. Проверки прокуратуры и Гострудинспекции по ХМАО, последовавшие после жалоб работников, нарушений на предприятии не выявили.
Константин Гребешок также отметил, что сейчас на «Северавтодоре» идёт подготовка к подписанию нового коллективного договора.
АО «Государственная компания «Северавтодор» является генеральным подрядчиком в Югре по содержанию мостов, территориальных, федеральных и промысловых автодорог, а также по строительству и содержанию автозимников.