Джакарта, 15 октября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В общей сложности 13 индонезийских провинций получили награду от министра труда Индонезии Ханифа Дакири за высокий индекс развития труда в нескольких категориях, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Министр Ханиф Дакири заявил, что награда является формой благодарности региональным правительствам в сфере занятости.

«Вопрос рабочей силы должен быть центральной проблемой или ключевым вопросом в развитии занятости. Потому что успех региональных лидеров можно увидеть по результатам в развитии занятости, возможности трудоустройства и преодолении безработицы в их соответствующих регионах», — отметил министр труда.

По его словам, индекс развития труда в 2019 году увеличился до отметки 61,06 по сравнению с 2018 годом (60,81). Увеличение произошло по шести основным показателям, а именно: кадровое планирование, численность населения и рабочей силы, профессиональная подготовка и профессиональная компетентность, производственные отношения, условия труда и социальное обеспечение труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследовательского центра Alvara, политикой президента Индонезии Джоко Видодо и вице-президента страны довольны 76,7% жителей.

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