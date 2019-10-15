Амстердам, 15 октября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Амстердамский суд приговорил к тюремному сроку в 26 лет и 8 месяцев выходца из Афганистана Джавед С. (Jawed S.). Он признан виновным в совершении террористического акта и в том, что он своими действиями угрожал жизни трёх полицейских. 31 августа 2018 г. С. возле главного железнодорожного вокзала г. Амстердам ударил ножом двух американских туристов, которые в результате получили тяжёлые ранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Суд находит, что С. виновен в двух покушениях на убийство с террористическими намерениями. По словам судьи, С. хотел запугать население Голландии. Вынесенный приговор — самый высокий, который мог вынести суд. Прокуратура требовала для С. тюремного срока в 24 года.

Сам С. не раскаялся в содеянном и заявил в ходе судебного заседания, что собирался сделать «кое-что похуже».

31 августа 2018 г. С. приехал в Голландию из Германии. Накануне он купил нож, чтобы, по его словам, «защитить своего пророка». С. считал, что в Голландии слишком мало делают против явлений, которые он воспринимал как исламофобию. Конкретным поводом для его действий стал организованный лидером Партии за свободу Хеерт Вилдерс (Geert Wilders) конкурс по рисованию карикатуру на Мухаммеда.

На вокзале Амстердама С. набросился на двух американских туристов. Один из них был ранен в спину, в результате чего он оказался парализованным ниже пояса. Сам С. заявил, что он не собирался нападать на туристов, а хотел напасть на голландцев. По его словам, тогда его акция оказалась бы успешной.