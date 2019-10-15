Горно-Алтайск, 15 октября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В Республике Алтай 14 октября полностью отключили аналоговое телевещание и перешли на цифровой формат. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

Регион попал в четвёртую волну отключения аналогового вещания. Первые три волны прошли соответственно 11 февраля, 15 апреля и 3 июня текущего года.

«Цифра» обеспечит доступность для всех жителей 20 обязательных общедоступных телевизионных и трех радиоканалов», — отметили в правительстве.

В регионе работают «горячие линии» для вопросов местных жителей. Как отмечается, большинство звонящих просят направить волонтеров для настройки цифрового оборудования и телевизоров. Жители уточняют, каким образом можно перенастроить телевизоры самостоятельно, а также, где можно приобрести цифровую приставку.

По словам директора Департамента радиовещания и радиосвязи Российской телевизионной и радиовещательной сети Виктора Горегляда, Алтай достаточно хорошо подготовился к переходу на цифровое вещание.

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