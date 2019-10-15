Калуга, 15 октября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. 184 сообщения об обнаружении денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности, было зарегистрировано в Калуге за девять месяцев 2019 года. К уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг привлечены четыре лица, сообщает 15 октября корреспондент ИА REGNUM по информации начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Калуге майора полиции Ильи Ковалёва.

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В целях профилактики фальшивомонетничества на территории Калуги в 2019 году было проведены оперативно-профилактические мероприятия «Сбытчик», основной задачей которых является информирование населения о признаках подлинности денежных купюр, действиях при обнаружении фальшивых денег и наиболее часто встречающихся подделках.

«В числе организаций, которые способствуют предупреждению и выявления преступлений, — калужские магазины «Пятерочка», «Праздничный», «Верный», аптеки «Здесь аптека», «Максавит», а также автозаправочные станции. На предприятиях торговли и сферы обслуживания на постоянной основе ведутся журналы учёта крупных денежных купюр. Однако не во всех организациях торговли прислушиваются к рекомендациям полицейских. В большинстве магазинов отсутствует специальное оборудование для проверки купюр на подлинность и видеонаблюдение в кассовой зоне», — рассказал Ковалёв.

Напомним, ранее Банк России разработал специальный учебный курс для повышения компетенции кассиров торговые организаций в определении подлинности и платежеспособности банкнот и монет в целях снижения рисков попадания фальшивок в наличное денежное обращение через сферу торговли.