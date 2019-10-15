Ханты-Мансийск, 15 октября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Югре подведены итоги общественного обсуждения эскиза геральдического символа Ханты-Мансийского округа. В голосовании за четыре варианта герба на интернет-платформе «Открытый регион» приняли участие 5 039 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Жители Югры проголосовали за четвёртый вариант герба

В итоге победителем стал вариант герба с тёмными медведями и короной из малинового бархата, набравший 51,3% голосов.

Отмечается, что нынешний герб Югры, утверждённый ещё в 1995 году, был исполнен с нарушениями геральдических правил, в том числе и фактических. А именно, на гербе ХМАО изображена лента Андрея Первозванного, которой регион не награждён.