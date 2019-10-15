Москва, 15 октября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Вторник, 15 сентября 2019 года должен стать точкой отсчета для очень интересных событий с курсом российской валюты. Именно сегодня рубль должен начать свой заключительный в этом году поход к отметке в 63,00 за американский доллар. После которого до конца 2019 года рубль вряд ли отважится на повторное покорение этих курсовых вершин, пояснил ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

ИА REGNUM Рубль

В подготовленном им обзоре валютного рынка также сказано:

«Причиной для рублевого оптимизма в ближайшие дни станут два фактора. Первый — это рост рисковых активов благодаря прорыву на американо-китайских переговорах в минувшую пятницу. А второй, — это пресловутое, но действенное размещение ОФЗ российским Минфином в предстоящую среду, успех которого подогревается заявлением со стороны Банка России о высокой вероятности снижения процентной ставки до конца года.

Так что очень хочется пожелать рублю на ближайшие три-четыре дня, воспользоваться своими преимуществами и продавить американский доллар как можно сильнее. Отметка в 63,00 здесь выступает лишь как ориентир, в районе которого сосредоточатся очень выгодные возможности для приобретения американской валюты. Ну, а в ходе сегодняшних торгов, находясь в диапазоне 63,90−64,40, рублевый курс еще немного приблизит эти возможности».