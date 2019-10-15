Калуга, 15 октября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Фотовыставка «250 лет российским бумажным деньгам» открылась 15 октября в Калуге. На 30 фотографиях представлены образцы бумажных денег из собрания музея Банка России. Купюры отражают особенности разных исторических эпох через отношение к оформлению и способам изготовления денег, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского отделения Банка России Елена Фадеева.

Фото пресс-службы калужского отделения Банка России На 30 фотографиях представлены образцы бумажных денег из собрания музея Банка России.

В основе экспозиции представлены фотографии денежных знаков разного достоинства: пятирублевые и десятирублевые купюры 1787 года, купюры 1819 года с символами войны и мира. Портреты на российских бумажных деньгах появились только в конце XIX века. 100-рублёвый кредитный билет украсил портрет Екатерины II — эту купюру в народе называли «катенькой», а 500-рублевый с изображением Петра I в латах — «петрушей». На калужской выставке также представлены последний кредитный билет Российской империи 1912 года, купюры 1938 года, находившиеся в обращении накануне и во время Великой Отечественной войны.

«Деньги — зеркало любого государства. Порой достаточно одной пожелтевшей купюры, что бы воссоздать характер той или иной эпохи. Фотовыставка «250 лет российским ассигнациям» — это возможность по-новому взглянуть на призму истории», — считает управляющий Калужского отделения Банка России Ирина Карлаш.

Фотовыставка «250 лет российским бумажным деньгам» в Калуге продлится до 31 октября.