Бостон, США, 15 октября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Матч Бостон Брюинз и Анахайм Дакс

В составе «Бостона» героем матча стал нападающий Давид Пастрняк, который забросил четыре шайбы и оформил покер. У «Анахайма» точными бросками отметились Риккард Раккель и Адам Херник.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 10 очков после шести матчей. «Анахайм» идёт на восьмом месте с восемью очками после шести игр.

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