Санкт-Петербург, 15 октября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Со 2 декабря Москву между Москвой и Петрозаводском будет запущен новый пассажирский поезд № 159/160. По пути он будет заходить на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга и предоставит новые возможности туристам на Северо-Западе России.

Дарья Драй ИА REGNUM Ладожский вокзал

«Поезд будет курсировать в дополнение к фирменному поезду «Карелия» Москва — Петрозаводск», — сообщили в ОАО «РЖД». Обслуживать поезд будет АО «ФПК» (дочка ОАО «РЖД»).

Из Петрозаводска новый поезд будет отправляться в 14:10, а прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки, в 10:16. Время отправления из Москвы — 16:00, прибытие в Петрозаводск на следующие сутки в 12:10 (время везде московское). Время в пути составит около 20 часов.

Предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваар, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална.

В поезде будут плацкартные и купейные вагоны, места для пассажиров с ограниченными возможностями. Стоимость билета в купейный вагон от Москвы до Петрозаводска и в обратном направлении — от 2 012 рублей, в плацкартный — от 1 347 рублей.

В РЖД особо подчеркивают, что новый поезд поможет туристам, которые хотят посетить Горный парк «Рускеала» в Карелии. Прибыв в город Сортавала в 06:34 утра, пассажиры смогут пересесть на туристический ретро-поезд «Рускеальский экспресс», который доставит их в Горный парк. А летом из Сортавалы можно отправиться по воде до острова Валаам.

Продажа билетов на новый поезд № 159/160 Москва — Санкт-Петербург — Петрозаводск уже открыта.