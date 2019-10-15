Оренбург, 15 октября, 2019, 09:16 — ИА Регнум. В Оренбурге суд продлил меру пресечения для руководителя потребительского кооператива «Семейная копилка». Женщина останется под стражей еще на два месяца — до 16 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Адвокат и обвиняемая в крупном мошенничестве председатель потребительского кооператива просили о домашнем аресте. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Оренбургский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения (с 14 октября).

Напомним, руководителя «Семейной копилки» обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Женщину объявляли в федеральный розыск и задержали 13 сентября в Москве.

По данным полиции, в уголовном деле числится в качестве потерпевших около 800 человек. Ущерб составляет в 250 млн рублей.