Санкт-Петербург, 15 октября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Погоду в Петербургском регионе во вторник, 15 октября, определяет гребень холодного скандинавского антициклона, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

Это принесет в город переменную облачность и на время избавит от дождей, заливавших Петербург в предыдущие три дня.

Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы. Температура воздуха +6…+8 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов. Ветер северо-западный 2−7 м/с.

По данным на 09:00, температура воздуха в Санкт-Петербурге — всего плюс 1,4 градуса. По прогнозу Гидрометцентра, дневная температура составит +5…+7 градусов.