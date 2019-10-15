Мпанда, Танзания, 15 октября, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Правительство Танзании на три дня продлило срок проведения актуализации списков избирателей. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление пресс-центра министерства региональной администрации и местного самоуправления Танзании (Tamisemi) на своей официальной странице в Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Танзания

В соответствии с этим сообщением, министр региональной администрации и местного самоуправления Танзании Селеман Джафо в воскресенье, 13 октября, официально продлил проведение актуализации списков избирателей до 17 октября.

Перед этим заявлением в пятницу, 11 октября, Джафо представил президенту страны Джону Магуфули статистику по зарегистрированным на выборы в разных округах, а также выступил с предложением продлить срок актуализации списков в регионах, показавших худшие результаты.

В ответ на это президент пообещал принять меры в отношении тех глав округов, которые не смогли призвать жителей активно участвовать в выборах, приняв предложение Джафо о продлении сроков актуализации списков избирателей, которое распространяется на все избирательные округа страны.

«Министр (Джафо) предоставил данные по ряду округов, показавших достойные результаты. Он также представил и плохие результаты. По завершению процесса (актуализации списков избирателей) я попрошу его предоставить подробные данные по каждому из показавших и плохие, и хорошие результаты округов», — заявил Магуфули 12 октября на церемонии открытия авиасообщения национальной авиакомпании Air Tanzania с областью Катави на западе страны.