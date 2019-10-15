Челябинск, 15 октября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Житель Челябинска расстрелял троих человек из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Трагедия произошла ночью 13 октября. В Курчатовском районе 50-летний гражданин открыл огонь по людям. Поводом стал бытовой конфликт.

Один человек погиб, состояние двоих врачи называют стабильным. СКР возбудил дело по факту убийства и будет настаивать на аресте подозреваемого. Гражданин уже водворён в изолятор временного содержания.